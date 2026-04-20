Попереду ще є, що виграти: Компані озвучив цілі Баварії після здобуття чемпіонства в Бундеслізі

Головний тренер Баварії Венсан Компані висловився про дострокове чемпіонство своєї команди в Бундеслізі.

Мюнхенці здобули "золото" за чотири тури до завершення чемпіонату, здолавши Штутгарт (4:2). Бельгійський фахівець заявив, що дуже радий, проте не збирається зупинятись на досягнутому.

"Це чудове відчуття. Для мене кожен титул — як перший титул. Ми повинні насолоджуватися такими моментами, бо за ними стоїть багато важкої роботи, протягом багатьох років, не лише цього сезону. Тож ми маємо насолоджуватися цим, коли це трапляється. Сезон ще не завершено. Попереду ще є, що виграти. ПСЖ у Лізі чемпіонів – чинний чемпіон, це, ймовірно, найважче випробування. Але перед цим у нас є Баєр у Кубку Німеччини", – сказав Компані.

Зазначимо, що півфінал з леверкузенцями Баварія проведе вже 22 квітня. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Чемпіонство для мюнхенців стало вже 35-м в історії. За цим показником вони є рекордсменами в Німеччині.