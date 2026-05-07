ПСЖ з раннім голом Дембеле зіграв унічию з Баварією та став другим фіналістом Ліги чемпіонів
У середу, 6 травня, відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2025/26, у якому ПСЖ на виїзді зіграв унічию з Баварією та за сумою двох протистоянь вийшов у фінал турніру.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
З перших хвилин господарі поля великими силами побігли в атаку, аби забити швидкий гол та зрівняти загальний рахунок, але допустили помилку: Кварацхелія ще на власній половині поля перехопив м'яч, на швидкості лівим флангом пройшов до штрафного суперника та виконав простріл на Дембеле, який з близької відстані вже першим ударом розпечатав ворота Ноєра.
Мюнхенці не знітилися після такого розвитку подій і продовжили діяти першим номером, адже відступати було нікуди. Так, доволі непогані моменти мали Луїс Діас та Майкл Олісе, але їхнім пострілам трохи завадило влучності. Натомість ПСЖ у відповідь також провів кілька небезпечних атак, одна з яких завершилася сейвом Ноєра після удару Невеша.
Надалі на перший план вийшли емоції, адже на 31-й хвилині арбітр не зарахував пенальті у ворота парижан після гри рукою від Невеша. Під перерву Баварія могла забити у роздягальню, однак Сафонов зміг парирувати удар Олісе з близької відстані та зберіг лідерство своєї команди на другий тайм.
Початок другого тайму розпочався з чергових атак підопічних Венсана Компані, але команда Луїсе Енріке спокійно впоралася зі стартовим наступом та навіть створили кілька моментів у відповідь, один з яких завершився ударом від Дуе, який потягнув Ноєр.
Баварія відповіла пострілом від Діаса, але удар пішов точно у голкіпера парижан та не завершився добиванням. Після цього невдалим ударом відзначився Олісе, кволо пробивши низом все у того ж Сафонова, на що гості відповіли моментами від Дуе, який цього разу влучив у зовнішню сітку воріт мюнхенської команди, а трохи згодом з незручної позиції відправив "снаряд" поруч зі стійкою.
Вже у компенсований час відставання у рахунку все ж скоротив Гарі Кейн, але цього виявилося замало, адже на більше мюнхенцям не вистачило часу. У підсумку ПСЖ за сумою двух зустрічей з рахунком 6:5 вийшов у свій другий поспіль фінал Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів-2025/26
1/2 фіналу, матч-відповідь
6 травня
Баварія – ПСЖ 1:1 (0:1)
Перший матч 4:5
Голи: 0:1 – 3 Дембеле, 1:1 – 90+3 Кейн
Нагадаємо, першим фіналістом турніру став Арсенал, який вчора, 5 травня, у матчі-відповіді обіграв мадридський Атлетико.