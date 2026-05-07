Визначилися оцінки гравців Баварії та ПСЖ за матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 5 травня, відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому ПСЖ на виїзді зіграв унічию з Баварією та за сумою двох протистоянь став другим фіналістом турніру.

Найкращим гравцем поєдинку, за версією статистичного порталу SofaScore, став голкіпер мюнхенського клубу Мануель Ноєр, оцінка якого склала 8,9.

Водночас у складі парижан портал відзначив грузинського півзахисника Хвічу Кварацехілю (8,0), який асистував Дембеле у першому забитому голі.

Нагадаємо, першим фіналістом турніру став Арсенал, який вчора, 5 травня, у матчі-відповіді обіграв мадридський Атлетико.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2026 року відбудеться 30 травня 2026 року на стадіоні "Пушкаш Арена" у Будапешті (Угорщина).