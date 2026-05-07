Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26

За підсумками півфінальних поєдинків Ліги чемпіонів визначилися учасники вирішального матчу головного клубного турніру сезону 2025/26. Найсильнішу команду Європи визначать англійський Арсенал та французький ПСЖ.

Першими до фіналу ЛЧ пробилися "каноніри", які перемогли у матчі-відповіді мадридський Атлетико (1:0). Перша гра суперників завершилася внічию – 1:1.

Чинний переможець Ліги чемпіонів ПСЖ вдруге поспіль гратиме у фіналі. Підопічні Луїса Енріке в другому матчі 1/2 фіналу зіграли внічию з Баварією (1:1). Цього виявилося достатньо, щоб продовжити боротьбу за трофей.

У першому поєдинку суперники забили на двох 9 голів, але переможцем перестрілки виявилися парижани (5:4). Цей матч став найрезультативнішим півфіналом за 61-річну історію турніру.

Вирішальний матч ЛЧ сезону 2025/2026 відбудеться 30 травня 2026 року на стадіоні "Пушкаш Арена" у Будапешті, Угорщина.