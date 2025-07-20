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Баварія погодила умови контракту з Діасом, готова покращена пропозиція для Ліверпуля

Олексій Погорелов — 20 липня 2025, 13:39
Баварія погодила умови контракту з Діасом, готова покращена пропозиція для Ліверпуля
Луїс Діас
IMAGO

Вінгер Ліверпуля Луїс Діас наблизився до того, щоб змінити одні червоні кольори на інші.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Баварія підготувала для мерсисайдців покращену пропозицію після того, як перший її варіант був відхилений. Цього разу "ротен" планують запропонувати за 28-річного колумбійця 75 мільйонів євро.

При цьому мюнхенський колектив уже узгодив із футболістом умови особистого контракту, який буде розрахований до літа 2030 року.

Паралельно із переговорами з Баварією англійський клуб домовився про трансфер форварда Айнтрахта Уго Екітіке.

Нагадаємо, що Луїс Діас у розмові з керівництвом Ліверпуля повідомив про бажання залишити "Енфілд" цього літа.

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