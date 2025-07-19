Баварія готує нову пропозицію за нападника Ліверпуля

Нападник Луїс Діас все ще може стати гравцем мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький клуб готує покращену пропозицію після того, як Ліверпуль не погодився продати колумбійця за 67 мільйонів євро. Діас залишається одним із пріоритетних варіантів для підсилення атаки Баварії.

Барселона також все ще сподівається на підписання нападника англійського клубу, хоча наразі має скромніші фінансові можливості, ніж німецький клуб.

У минулому сезоні Луїс Діас зіграв 50 матчів за Ліверпуль, відзначившись 17 голами та 8 асистами. Повідомляється, що чемпіони АПЛ розраховують отримати за свого вінгера 70-80 млн євро.

Раніше Діас повідомив Ліверпулю про бажання залишити клуб.