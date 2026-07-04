Визначився найкращий гравець матчу Колумбія – Гана в 1/16 фіналу ЧС-2026

Нападника Баварії Луїса Діаса визнали найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу, в якому збірна Колумбія обіграла Гану з рахунком 1:0.

Про це повідомляє ФІФА.

Діас відзначився голом у другому таймі, проте його згодjv скасували через офсайд.

Your votes are in – Luis Díaz is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! ⚽



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/azSveEv21b — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

На наступній стадії плейоф мундіалю на Колумбію очікує протистояння зі Швейцарією, яка напередодні переграла Алжир (2:0).

Після цього матчу були сформовані усі вісім пар, які зіграють в 1/8 фіналу.