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Визначився найкращий гравець матчу Колумбія – Гана в 1/16 фіналу ЧС-2026

Олександр Булава — 4 липня 2026, 07:22
Визначився найкращий гравець матчу Колумбія – Гана в 1/16 фіналу ЧС-2026
Луїс Діас
ФІФА

Нападника Баварії Луїса Діаса визнали найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу, в якому збірна Колумбія обіграла Гану з рахунком 1:0.

Про це повідомляє ФІФА.

Діас відзначився голом у другому таймі, проте його згодjv скасували через офсайд.

На наступній стадії плейоф мундіалю на Колумбію очікує протистояння зі Швейцарією, яка напередодні переграла Алжир (2:0).

Після цього матчу були сформовані усі вісім пар, які зіграють в 1/8 фіналу.

Луїс Діас Збірна Колумбії з футболу

Луїс Діас

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