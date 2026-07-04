Визначився найкращий гравець матчу Колумбія – Гана в 1/16 фіналу ЧС-2026
Луїс Діас
ФІФА
Нападника Баварії Луїса Діаса визнали найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу, в якому збірна Колумбія обіграла Гану з рахунком 1:0.
Про це повідомляє ФІФА.
Діас відзначився голом у другому таймі, проте його згодjv скасували через офсайд.
На наступній стадії плейоф мундіалю на Колумбію очікує протистояння зі Швейцарією, яка напередодні переграла Алжир (2:0).
Після цього матчу були сформовані усі вісім пар, які зіграють в 1/8 фіналу.