Діас став гравцем матчу проти Узбекистану та встановив унікальний рекорд збірної Колумбії

Вінгера збірної Колумбії та мюнхенської Баварії Луїс Діас визнали найкращим гравцем матчу проти Узбекистана на чемпіонаті світу 2026-го року за версією ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба футбольної організації.

Наприкінці першого тайму крайній нападник віддав асист на Муньйоса. А вже потім скористався передачею Густаво Пуерти та відзначився забитим м'ячем при рахунку 1:1. Для 29-річного колумбійця це дебютний гол на чемпіонатах світу.

За інформацією статистичного порталу Opta, 29-річний гравець увійшов в історію своєї національної команди. Діас став першим колумбійським футболістом щонайменше з 1966 року, якому вдалося забити гол та віддати результативну передачу у своєму дебютному матчі на мундіалі.

Нагадаємо, що Колумбія оформила перемогу над Узбекистаном із рахунком 3:1 у матчі першого туру в групі K. Авторами голів стали Муньйос, Файзуллаєв, Діас та Кампас.

Зауважимо, що за спиною Діаса 75 матчів за національну збірну, у яких він 23 рази вразив ворота суперника та віддав 8 результативних передач. Граючи за "кавовиків" вінгер став найкращим бомбардиром Копа Америка-2021.