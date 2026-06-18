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Діас став гравцем матчу проти Узбекистану та встановив унікальний рекорд збірної Колумбії

Микола Літвінов — 18 червня 2026, 07:31
Діас став гравцем матчу проти Узбекистану та встановив унікальний рекорд збірної Колумбії
Достонбек Хамдамов та Луїс Діас
Getty Images

Вінгера збірної Колумбії та мюнхенської Баварії Луїс Діас визнали найкращим гравцем матчу проти Узбекистана на чемпіонаті світу 2026-го року за версією ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба футбольної організації.

Наприкінці першого тайму крайній нападник віддав асист на Муньйоса. А вже потім скористався передачею Густаво Пуерти та відзначився забитим м'ячем при рахунку 1:1. Для 29-річного колумбійця це дебютний гол на чемпіонатах світу.

За інформацією статистичного порталу Opta, 29-річний гравець увійшов в історію своєї національної команди. Діас став першим колумбійським футболістом щонайменше з 1966 року, якому вдалося забити гол та віддати результативну передачу у своєму дебютному матчі на мундіалі.

Нагадаємо, що Колумбія оформила перемогу над Узбекистаном із рахунком 3:1 у матчі першого туру в групі K. Авторами голів стали Муньйос, Файзуллаєв, Діас та Кампас.

Зауважимо, що за спиною Діаса 75 матчів за національну збірну, у яких він 23 рази вразив ворота суперника та віддав 8 результативних передач. Граючи за "кавовиків" вінгер став найкращим бомбардиром Копа Америка-2021.

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