Діас повідомив Ліверпулю про бажання залишити клуб

Вінгер Ліверпуля Луїс Діас повідомив клубу про бажання спробувати свої сили в іншому місці.

Про це інформує журналіст Фабріціо Романо.

Сам чемпіон Англії не бажає розлучатись зі своїм футболістом, особливо на тлі трагічної загибелі Діогу Жоти. Попри це, хавбек хотів би продовжити свою кар'єру в іншому клубі.

🚨🇨🇴 Luis Diaz remains open to leave Liverpool this summer, if good proposal arrives for the club.#LFC rejected bids from Bayern and also an approach from Barça in June as they want to keep Diaz.



Both Bayern and Barça plan to try again, in direct contact with his agents. pic.twitter.com/AdP1GqZdXK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2025

У послугах Діаса зацікавлена Баварія, яка напередодні надіслала пропозицію "червоним" щодо трансферу колумбійця. Втім, Ліверпуль відхилив 67,5 мільйонів євро від німецького колективу.

Ліверпуль оцінює свого гравця у 100 мільйонів, але разом із тим повідомив усім претендентам, що не горить бажанням продавати колумбійця.

У сезоні-2024/25 Луїс Діас зіграв 50 матчів у складі Ліверпуля, відзначившись у них 17 голами та 8 асистами. Трансферна вартість 28-річного гравця за версією Transfermarkt оцінюється в 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Баварія може перемикнути увагу з Діаса на вінгера Арсенала.