Діас повідомив Ліверпулю про бажання залишити клуб
Вінгер Ліверпуля Луїс Діас повідомив клубу про бажання спробувати свої сили в іншому місці.
Про це інформує журналіст Фабріціо Романо.
Сам чемпіон Англії не бажає розлучатись зі своїм футболістом, особливо на тлі трагічної загибелі Діогу Жоти. Попри це, хавбек хотів би продовжити свою кар'єру в іншому клубі.
У послугах Діаса зацікавлена Баварія, яка напередодні надіслала пропозицію "червоним" щодо трансферу колумбійця. Втім, Ліверпуль відхилив 67,5 мільйонів євро від німецького колективу.
Ліверпуль оцінює свого гравця у 100 мільйонів, але разом із тим повідомив усім претендентам, що не горить бажанням продавати колумбійця.
У сезоні-2024/25 Луїс Діас зіграв 50 матчів у складі Ліверпуля, відзначившись у них 17 голами та 8 асистами. Трансферна вартість 28-річного гравця за версією Transfermarkt оцінюється в 70 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що Баварія може перемикнути увагу з Діаса на вінгера Арсенала.