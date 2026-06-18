Втілюю дитячу мрію: Діас – про дебют та перемогу над Узбекистаном на ЧС-2026

Вінгер збірної Колумбії та мюнхенської Баварії Луїс Діас сказав, що здійснив дитячу мрію у матчі проти Узбекистану на чемпіонаті світу 2026-го року.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Сьогодні я втілюю свою дитячу мрію – граю на чемпіонаті світу за свою національну збірну та за свою країну. І що може бути прекраснішим, ніж внести свій вклад у перемогу, забивши гол і зробивши гольову передачу?

Ми – дуже згуртована команда, будемо вдосконалюватися з кожною грою, і я просто дуже-дуже щасливий".

Нагадаємо, що Колумбія оформила перемогу над Узбекистаном (3:1) у матчі першого туру в групі K. Наприкінці першого тайму Діас віддав асист на Муньйоса. А вже потім скористався передачею Густаво Пуерти та відзначився забитим м'ячем при рахунку 1:1.

Додамо, що вінгер "кавовиків" встановив унікальний рекорд в історії своєї національної команди, коли дебютував на чемпіонаті світу. Також його визнали найкращим гравцем поєдинку.

Зауважимо, що за спиною Діаса 75 матчів за національну збірну, у яких він 23 рази вразив ворота суперника та віддав 8 результативних передач. Граючи за "кавовиків", він став найкращим бомбардиром Копа Америка-2021.