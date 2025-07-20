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Ліверпуль домовився про багатомільйонний трансфер форварда Айнтрахта

Олексій Погорелов — 20 липня 2025, 09:48
Уго Екітіке
Уго Екітіке
IMAGO

Між Ліверпулем та франкфуртським Айнтрахтом намітилися контури угоди щодо трансферу форварда Уго Екітіке.

Про це повідомляє The Athletic.

Для формального завершення угоди ще потрібно попрацювати, проте очікується, що вона буде оформлена протягом наступних 24-48 годин.

Мерсисайдці зроюбили другу покращену пропозицію за 23-річного нападника збірної Франції в розмірі 90 мільйонів євро плюс бонуси.

Якщо всі бонуси будуть виплачені, продаж Екітіке стане рекордним для Айнтрахта. Він перевершить 95-мільйонний трансфер Рандаля Коло Муані в ПСЖ у вересні 2023 року.

У Ліверпуля не буде проблем із самим футболістом, адже сторони вже погодили шестирічний контракт.

У гонці за Екітіке "червоні" обійшли Ньюкасл, який був готовий віддати за футболіста 78 мільйонів. Проте ця пропозиція була відхилена. До цього Ліверпуль зв'язувався із "сороками", даючи знати про бажання заплатити 120 мільйонів фунтів за Александера Ісака.

Уго Екітіке перейшов до Айнтрахта з ПСЖ спочатку на правах оренди взимку 2024 року, після чого влітку того ж року німці викупили його контракт за 16,5 мільйона євро. 

За півтора роки у складі "орлів" нападник взяв участь у 64 матчах, у яких забив 26 голів та віддав 14 результативних передач.

Нагадаємо, що Ліверпуль готується до розставання з Луїсом Діасом, на якого полює мюнхенська Баварія.

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