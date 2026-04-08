Баварія їде з гірко-солодким присмаком: Діас – про перемогу над Реалом у Лізі чемпіонів

Вінгер Баварії Луїс Діас висловився про перемогу мюнхенців над Реалом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (2:1).

Його слова передає пресслужба УЄФА.

Автор першого гола своєї команди заявив, що має змішані відчуття від результату. Він задоволений, проте вважає, що німці собі могли забезпечити більший гандикап перед матчем-відповіддю.

"Це був випробувальний матч. Реал сильний у себе вдома. У нас був хороший план на гру, і ми виконали його досить добре, особливо в першому таймі. Обидві сторони мали більше гольових моментів, і якби ми реалізували один із наших, то поїхали б додому з набагато комфортнішим почуттям щодо нашої переваги.

Нам потрібно бути максимально уважними та суперготовими до того, що чекає на нас наступного тижня. Це був саме той результат, якого ми хотіли, але ми їдемо з гірко-солодким присмаком через те, що могли забити принаймні ще раз. У нас були шанси взяти протистояння під повний контроль. Тепер нам потрібно подивитися, що ми зробили не так, і виправити це", – сказав Діас.