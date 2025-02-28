Один з лідерів АПЛ розпочав переговори з Кімміхом

Півзахисник мюнхенської Баварії Йозуа Кімміх може продовжити кар'єру в лондонському Арсеналі.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Клуб хоче знайти заміну Жоржиньо, який точно залишить Лондон наприкінці сезону. Підписання Кімміха на правах вільного агента могло б зекономити "канонірам" кошти для інших трансферів та закрити проблемну позицію у центі поля. Боси Арсенала вже розпочали переговори із представниками футболіста збірної Німеччини.

🚨🔴 EXCL | For several days, Arsenal FC have been one of the clubs with a concrete interest in Joshua #Kimmich and have held talks ✔️



Gunners would like to sign him on a free transfer as a possible replacement for Jorginho. Kimmich now has received two written offers from… pic.twitter.com/wy8s4lZoSi — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 28, 2025

Зазначається, що окрім "канонірів" у послугах хавбека зацікавлений також ще один невідомий клуб з закордону.

Сам футболіст та Баварія готові відновити свої переговори щодо контракту, який спливає влітку 2025 року, але вже на умовах клубу.

"Червоні" готові платити Кімміху не більше, ніж 20 мільйонів євро на рік, чим був незадоволений сам гравець. Втім, Мюнхенці готові й цю суму зменшити на тлі невизначеності Йозуа.

У поточному сезоні хавбек зіграв 35 матчі у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось про інтерес ПСЖ до Кімміха.