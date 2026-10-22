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Кейн наблизився впритул до абсолютного рекорду Роналду в Лізі чемпіонів

Денис Іваненко — 22 жовтня 2026, 11:55
Кейн наблизився впритул до абсолютного рекорду Роналду в Лізі чемпіонів
Гаррі Кейн
Getty Images

33-річний форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн наблизився до рекорду Ліги чемпіонів за тривалістю гольової серії.

Про це повідомляє Transfermarkt.

У середу, 21 жовтня, він забив у десятому поспіль матчі в цьому турнірі. Сталось це в поєдинку третього туру проти Арсенала (2:2).

Англієць вийшов на друге місце за цим показником. Вже в наступній грі лідер мюнхенців може повторити абсолютний рекорд.

Наразі пальму першості утримує Кріштіану Роналду. Він забивав в 11 матчах Ліги чемпіонів поспіль у 2017-2018 роках.

Повторити досягнення португальця Кейн матиме можливість 3 листопада. Баварії в Мадриді буде протистояти Атлетико.

Зазначимо, що вже 26 жовтня відбудеться церемонія вручення "Золотого м'яча". На нагороду претендують 30 футболістів і форвард збірної Англії вважається одним із фаворитів на її отримання.

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