Основний вінгер Баварії відновив тренування після травми
Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Луїс Діас відновив тренування після травми.
Про це повідомила пресслужба "червоних".
Колумбієць завершує процес реабілітації і вже взяв участь у командному тренуванні.
Нагадаємо, у Діаса був невеликий розрив м'язових волокон задньої поверхні стегна лівої ноги, якого він зазнав у матчі Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала.
Цього сезону вінгер зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав одну результативну передачу.
Свій наступний матч Баварія зіграє після міжнародної перерви 20 листопада – суперником буде Кельн в межах Бундесліги, а стартовий свисток заплановано на 21:30 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що головний тренер "Рекордмайстер" Венсан Компані поступово повертається до роботи після хвороби.