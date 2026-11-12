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Основний вінгер Баварії відновив тренування після травми

Володимир Максименко — 12 листопада 2026, 14:44
Основний вінгер Баварії відновив тренування після травми
Луїс Діас
Getty Images

Атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Луїс Діас відновив тренування після травми.

Про це повідомила пресслужба "червоних".

Колумбієць завершує процес реабілітації і вже взяв участь у командному тренуванні.

Нагадаємо, у Діаса був невеликий розрив м'язових волокон задньої поверхні стегна лівої ноги, якого він зазнав у матчі Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала.

Цього сезону вінгер зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Свій наступний матч Баварія зіграє після міжнародної перерви 20 листопада – суперником буде Кельн в межах Бундесліги, а стартовий свисток заплановано на 21:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що головний тренер "Рекордмайстер" Венсан Компані поступово повертається до роботи після хвороби.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Луїс Діас Баварія Мюнхен

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