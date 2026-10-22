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Важко проходити через такі ігри: Артета – про матч Арсенала з Баварією в Лізі чемпіонів

Денис Іваненко — 22 жовтня 2026, 09:43
Важко проходити через такі ігри: Артета – про матч Арсенала з Баварією в Лізі чемпіонів
Мікель Артета
Getty Images

Наставник Арсенала Мікель Артета оцінив поєдинок третього туру Ліги чемпіонів, у якому його команда зіграла внічию з Баварією (2:2).

Слова тренера цитує пресслужба "канонірів".

"Це був неймовірний матч для перегляду. Важко проходити через такі ігри, тому що різниця між командами дуже мала. Дві команди, які постійно хочуть чинити тиск, усе відбувається в режимі персональної опіки. Дві команди, які хочуть атакувати, прагнуть домінувати.

Я справді вражений настроєм і якістю, які гравці продемонструвала від самого початку. Ми знову неймовірно добре відреагували, щоб повернути контроль над грою. Команда прагнула заволодіти м'ячем та атакувати, щоб вирвати перемогу. І ми були дуже близькі до цього наприкінці матчу. Велика похвала хлопцям за те, що вони зробили сьогодні ввечері", – сказав Артета.

Зазначимо, що це була перша втрата очок Арсенала в ЛЧ-2026/27. До цього "каноніри" здолали Лілль (3:0) і Наполі (1:0).

Наразі лондонці посідають сьоме місце в турнірній таблиці. Свій наступний поєдинок у турнірі вони проведуть 4 листопада проти Славії.

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