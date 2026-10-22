Останні 10-15 хвилин нам було важко: Компані оцінив протистояння Баварії з Арсеналом

Наставник Баварії Венсан Компані оцінив поєдинок третього туру Ліги чемпіонів, у якому його команда зіграла внічию з Арсеналом (2:2).

Слова тренера цитує пресслужба УЄФА.

"Зараз у нас період із великою кількістю матчів, тому потрібно швидко переключатися на наступну гру. Ми зіткнулися з сильним суперником – ми це відчували, ми це бачили. Думаю, у нас були свої моменти. Кілька чудових гольових нагод, яких, як я думав, у нас не буде. Трохи прикро, тому що останні 10-15 хвилин нам було важко. Це трохи позбавило нас імпульсу. У нас усе ще було відчуття, що ми можемо виграти матч. Але це сильний суперник, і гра ніколи не була завершена. У той момент пропущений гол, який зрівняв рахунок, став прикрістю", – сказав Компані.

Бельгієць також оцінив справедливість підсумкового результату. Він заявив, що мюнхенці мали більше гольових моментів.

"Арсенал пресингував так само інтенсивно, як і ми. У ці відрізки ми були небезпечними. Ми не завжди знаходили правильний момент, щоб дістатися до фінальної третини поля, але, думаю, ми, ймовірно, опинялися на таких позиціях трохи частіше, ніж "каноніри". В ці моменти ми створювали загрозу – у нас було два або три гольові моменти, коли ми мали чисельну перевагу. Але це був топовий суперник, і я б не сказав, що ми повністю домінували, адже в Арсенала були відрізки, коли він грав краще. Можливо, це справедливий результат, навіть якщо в нас було більше хороших гольових нагод".

Зазначимо, що до цього Баварія здолала Буде/Глімт (5:0) та зіграла внічию з Вікінгом (3:3) у Лізі чемпіонів-2026/27. Наразі мюнхенці посідають 14-те місце в турнірній таблиці.

Свій наступний поєдинок у турнірі вони проведуть проти мадридського Атлетико. Протистояння відбудеться 3 листопада та розпочнеться о 22:00 за київським часом.