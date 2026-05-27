Барселона узгодила умови контракту з лідером Ньюкасла

Олександр Булава — 27 травня 2026, 19:25
Ентоні Гордон
Барселона близька до підписання лідера Ньюкасла Ентоні Гордона.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Каталонці досягли домовленості щодо умов особистого контракту 25-річного гравця. Наразі Барселона веде прямі перемовини з англійським клубом про перехід футболіста.

Зазначається, що "блаугранас" хочуть швидко завершити угоду, щоб випередити клуби АПЛ і Баварію, які все ще претендують на гравця.

Чинний контракт Гордона з англійською командою розрахований до 1 липня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 60 мільйонів євро. Однак Ньюкасл хоче виручити за свого лідера 75 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що Гордон виступає за Ньюкасл, який віддав за нього 45,6 мільйона євро, із січня 2023-го. Відтоді провів за англійський колектив 152 матчі (39 голів та 28 асистів).

У сезоні-2025/26 Ентоні відзначився 17 м'ячами та 5 гольовими передачами у 46 іграх в усіх турнірах.

Напередодні лондонський Челсі відреагував на інтерес Барселони до їхнього бразильського легіонера Жоао Педро.

