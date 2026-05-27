Барселона за 70 млн євро підпише Гордона

Олександр Булава — 27 травня 2026, 21:50
Барселона домовилась з Ньюкаслом щодо трансферу Ентоні Гордона.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво англійського клубу прийняло пропозицію у розмірі 70 млн євро. Зазначається, що йдеться про фіксовану суму. 

Також угода передбачає бонуси, завдяки яким трансферна сума може вирости до 80 млн євро.

З 25-річним гравцем каталонці раніше вже узгодили умови особистого контракту. Вже цього тижня вінгер прибуде в Іспанію, де пройде медичне обстеження.

Чинний контракт Гордона з англійською командою розрахований до 1 липня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Гордон виступає за Ньюкасл, який віддав за нього 45,6 мільйона євро, із січня 2023-го. Відтоді провів за англійський колектив 152 матчі (39 голів та 28 асистів).

У сезоні-2025/26 Ентоні відзначився 17 м'ячами та 5 гольовими передачами у 46 іграх в усіх турнірах.

Напередодні лондонський Челсі відреагував на інтерес Барселони до їхнього бразильського легіонера Жоао Педро.

