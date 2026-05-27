Барселона за 70 млн євро підпише Гордона
Барселона домовилась з Ньюкаслом щодо трансферу Ентоні Гордона.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Керівництво англійського клубу прийняло пропозицію у розмірі 70 млн євро. Зазначається, що йдеться про фіксовану суму.
Також угода передбачає бонуси, завдяки яким трансферна сума може вирости до 80 млн євро.
З 25-річним гравцем каталонці раніше вже узгодили умови особистого контракту. Вже цього тижня вінгер прибуде в Іспанію, де пройде медичне обстеження.
Чинний контракт Гордона з англійською командою розрахований до 1 липня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 60 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Гордон виступає за Ньюкасл, який віддав за нього 45,6 мільйона євро, із січня 2023-го. Відтоді провів за англійський колектив 152 матчі (39 голів та 28 асистів).
У сезоні-2025/26 Ентоні відзначився 17 м'ячами та 5 гольовими передачами у 46 іграх в усіх турнірах.
