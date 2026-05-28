Лідер Ньюкасла завершує перехід у Барселону

Олександр Булава — 28 травня 2026, 23:22
Фабріціо Романо

Вінгер Ньюкасла і збірної Англії Ентоні Гордон прибув в Іспанію, де пройде медичний огляд перед переходом в Барселону.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Медогляд мав відбутися у другій половині дня. З 25-річним гравцем каталонці раніше вже узгодили умови особистого контракту.

Напередодні керівництво англійського клубу прийняло пропозицію у розмірі 70 млн євро. Також угода передбачає бонуси, завдяки яким трансферна сума може вирости до 80 млн євро.

Чинний контракт Гордона з англійською командою розрахований до 1 липня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Гордон виступає за Ньюкасл, який віддав за нього 45,6 мільйона євро, із січня 2023-го. Відтоді провів за англійський колектив 152 матчі (39 голів та 28 асистів).

У сезоні-2025/26 Ентоні відзначився 17 м'ячами та 5 гольовими передачами у 46 іграх в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що португальський півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва знаходиться за крок до переходу в каталонську Барселону.

