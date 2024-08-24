Барселона прийме Атлетік, Реал Сосьєдад відправиться в гості до Еспаньйола у 2 турі Прімери
Ламін Ямал та Роберт Левандовський
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Сьогодні, 24 серпня, відбудеться чотири матчі другого туру Прімери сезону-2024/2025.
Найцікавіший матч відбудеться у Барселоні, де місцева команда прийме Атлетік із Більбао. Реал Сосьєдад на виїзді спробує обіграти Еспаньйол. Також Осасуна на власному полі зійдеться з Мальоркою, а Хетафе вдома зіграє проти Райо Вальєкано.
Чемпіонат Іспанії — Прімера
2 тур, 24 серпня
18:00 Осасуна — Мальорка
20:00 Барселона — Атлетік
22:00 Еспаньол — Реал Сосьєдад
22:30 Хетафе — Райо Вальєкано
У першому турі Барселона у складній грі обіграла Валенсію. "Синьо-гранатові" також визначилися з п'ятіркою капітанів на сезон-2024/25. Зазначимо, що Серджі Роберто, який був капітаном минулого сезону, буде грати за новачка Серії А.