Барселона прийме Атлетік, Реал Сосьєдад відправиться в гості до Еспаньйола у 2 турі Прімери

Сьогодні, 24 серпня, відбудеться чотири матчі другого туру Прімери сезону-2024/2025.

Найцікавіший матч відбудеться у Барселоні, де місцева команда прийме Атлетік із Більбао. Реал Сосьєдад на виїзді спробує обіграти Еспаньйол. Також Осасуна на власному полі зійдеться з Мальоркою, а Хетафе вдома зіграє проти Райо Вальєкано.

Чемпіонат Іспанії — Прімера

2 тур, 24 серпня

18:00 Осасуна — Мальорка

20:00 Барселона — Атлетік

22:00 Еспаньол — Реал Сосьєдад

22:30 Хетафе — Райо Вальєкано

У першому турі Барселона у складній грі обіграла Валенсію. "Синьо-гранатові" також визначилися з п'ятіркою капітанів на сезон-2024/25. Зазначимо, що Серджі Роберто, який був капітаном минулого сезону, буде грати за новачка Серії А.