Ювентус націлився на захисника Барселони

Лівий захисник каталонської Барселони Алехандро Бальде потрапив у сферу інтересів туринського Ювентуса.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

"Стара синьйора" розглядає 23-річного футболіста, як потенційне підсилення лівого флангу оборони. Іспанець є пріоритетною ціллю для "б'янконері" у найближче зимове трансферне вікно.

Цей перехід є цілком реальним, адже тренерський штаб іспанського гранда не розраховує на Алехандро у майбутньому. У поточному сезоні-2026/27 він взяв участь у 5-ти іграх, у яких не відзначився результативними діями. Сам гравець також прагне покинути каталонський клуб через брак ігрової практики.

У Бальде є чинний контракт із "блаугранас" до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Бальде потрапив під приціл двох англійських грандів – Манчестер Юнайтед та Ліверпуля. Також інтерес до іспанця проявляє міланський Інтер.