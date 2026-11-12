Барселона відкриє колумбарій на території "Камп Ноу"

Каталонська Барселона відкриє колумбарій на території стадіону "Камп Ноу".

Про це повідомили у The Guardian.

Меморіал із нішами під урни з прахом вбудують в стіни підтрибунного приміщення, загальна кількість осередків – 26 000.

"Коли помирав мій дідусь, його головним бажанням було бути похованим поряд із "Камп Ноу", щоб у загробному житті чути, як забиваються голи. Багато хто про це мріє", – розповіла на презентації проєкту віцепрезидентка "блаугранас" Марія Фонт.

Нішу для зберігання праху можна буде придбати за 2,490 євро на 10 років, на 25 років за 4,990 або на 50 за 5,990.

Відкриття колумбарію планується наприкінці 2027 року.

Зазначимо, що невеличкі колумбарії серед клубів Ла Ліги вже є на стадіонах Бетісу, Еспаньйолу та мадридського Атлетико.

Раніше повідомлялось, в сезоні-2028/29 оновлений Камп Ноу повинен прийняти фінал Ліги чемпіонів.