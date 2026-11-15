Чотири клуби АПЛ готові викласти за хавбека Барселони 100 млн євро

Півзахисник каталонської Барселони Фермін Лопес продовжує притягувати увагу топклубів з усього світу, які готові за нього викласти чималі гроші.

Про це повідомило видання Sport.

Так, Челсі, Манчестер Юнайтед та ще два неназвані клуби АПЛ готові запропонувати каталонцям 100 мільйонів євро за 23-річного футболіста. Плани підписати Ферміна є у команд як на зимове, так і на літнє трансферне вікно.

Контракт Лопеса із Барселоною розраховано до літа 2031 року, де зафіксовано суму відступних у 500 млн євро.

Зауважимо, що влітку Челсі вже намагався придбати Ферміна за 70 мільйонів, але тоді "блаугранас" навіть не стали розглядати таку пропозицію.

Цього сезону Фермін зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив вісім м'ячів та віддав сім результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 110 мільйонів євро.

Раніше Лопес доволі однозначно висловився про інтерес до себе з боку інших клубів.