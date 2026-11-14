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Півзахисник Барселони отримав травму в розташуванні збірної Нідерландів

Володимир Максименко — 14 листопада 2026, 17:53
Півзахисник Барселони отримав травму в розташуванні збірної Нідерландів
Френкі де Йонг
Getty Images

Півзахисник Барселони та збірної Нідерланів Френкі де Йонг отримав ушкодження і повернувся в розташування команди. 

Про це повідомила пресслужба "помаранчевих".

Футболіст відчув дискомфорт в області сідничних м'язів і тренерський штаб збірної вирішив не ризикувати здоров'ям хавбека – він повернеться в Іспанію.

На думку фахівців, півтора дні до матчу проти Німеччини – замалий строк задля повноцінного відновлення.

Цього сезону 29-річний де Йонг зіграв лише чотири матчі в усіх турнірах на клубному рівні, в яких не відзначався результативними діями.

Поєдинок Німеччина – Нідерланди відбудеться 16 листопада о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні підопічні Хаві розгромили Греції з рахунком 7:0.

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