Півзахисник Барселони отримав травму в розташуванні збірної Нідерландів
Френкі де Йонг
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Півзахисник Барселони та збірної Нідерланів Френкі де Йонг отримав ушкодження і повернувся в розташування команди.
Про це повідомила пресслужба "помаранчевих".
Футболіст відчув дискомфорт в області сідничних м'язів і тренерський штаб збірної вирішив не ризикувати здоров'ям хавбека – він повернеться в Іспанію.
На думку фахівців, півтора дні до матчу проти Німеччини – замалий строк задля повноцінного відновлення.
Цього сезону 29-річний де Йонг зіграв лише чотири матчі в усіх турнірах на клубному рівні, в яких не відзначався результативними діями.
Поєдинок Німеччина – Нідерланди відбудеться 16 листопада о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні підопічні Хаві розгромили Греції з рахунком 7:0.