Півзахисник Барселони отримав травму в розташуванні збірної Нідерландів

Півзахисник Барселони та збірної Нідерланів Френкі де Йонг отримав ушкодження і повернувся в розташування команди.

Про це повідомила пресслужба "помаранчевих".

Футболіст відчув дискомфорт в області сідничних м'язів і тренерський штаб збірної вирішив не ризикувати здоров'ям хавбека – він повернеться в Іспанію.

Frenkie de Jong has been experiencing some minor physical discomfort and will miss the away fixture against Germany. As a precaution, it has been decided that he will not travel to Berlin, as Monday’s match comes too soon for the midfielder. https://t.co/86b8vA7iZ6 — OnsOranje (@OnsOranje) November 14, 2026

На думку фахівців, півтора дні до матчу проти Німеччини – замалий строк задля повноцінного відновлення.

Цього сезону 29-річний де Йонг зіграв лише чотири матчі в усіх турнірах на клубному рівні, в яких не відзначався результативними діями.

Поєдинок Німеччина – Нідерланди відбудеться 16 листопада о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні підопічні Хаві розгромили Греції з рахунком 7:0.