Легенда Барселони став гравцем Комо

Колишній гравець Барселони Серджі Роберто перейшов у Комо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією джерела, контракт з захисником розрахований до літа 2026 року. Перехід відбувся на правах вільного агента.

Como 1907 is excited to announce the signing of midfielder @SergiRoberto10 on a two year contract. The former Barcelona captain, who joined the club as a 14 year old and went on to win seven La Liga championships and two Champions Leagues, joins the club as a free agent.



Sergi… pic.twitter.com/3AWc2TNhw8 — Como1907 (@Como_1907) August 23, 2024

У минулому сезоні, Серджі провів 24 матчі, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 2.5 мільйонів євро.

Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону. Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03.

Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія команди з провінції Ломбардія з'явилась лише у 2019 році.