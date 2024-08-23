Легенда Барселони став гравцем Комо
Серджі Роберто
ФК Комо
Колишній гравець Барселони Серджі Роберто перейшов у Комо.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
За інформацією джерела, контракт з захисником розрахований до літа 2026 року. Перехід відбувся на правах вільного агента.
У минулому сезоні, Серджі провів 24 матчі, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 2.5 мільйонів євро.
Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону. Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03.
Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія команди з провінції Ломбардія з'явилась лише у 2019 році.