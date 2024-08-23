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Легенда Барселони став гравцем Комо

Володимир Кук — 23 серпня, 20:37
Легенда Барселони став гравцем Комо
Серджі Роберто
ФК Комо

Колишній гравець Барселони Серджі Роберто перейшов у Комо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією джерела, контракт з захисником розрахований до літа 2026 року. Перехід відбувся на правах вільного агента.

У минулому сезоні, Серджі провів 24 матчі, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 2.5 мільйонів євро.

Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону. Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03.

Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія команди з провінції Ломбардія з'явилась лише у 2019 році.

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