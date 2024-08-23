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Барселона обрала п'ятірку капітанів на сезон-2024/25

Андрій Яросименко — 23 серпня, 18:52
Барселона обрала п'ятірку капітанів на сезон-2024/25
Тер Штеген
Getty images

Каталонська Барселона представила п'ятірку гравців, які будуть капітанами команди впродовж сезону-2024/25.

Відповідний допис опубліковано в Instagram клубу.

Основним лідером команди обрано голкіпера Тер Штегена, який на цій посаді замінить Серджі Роберто, що покинув команду після 18 років гри за неї.

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Зазначимо, що це призначення не викликало великого здивування, адже воротар раніше був віцекапітаном команди, і був першим у списку претендентів на капітанський пост. Віцекапітанами залишаються Рональд Араухо та Френкі де Йонг, до них приєднуються Рафінья та Педрі.

Нагадаємо, раніше "блаугранас" з дублем Роберта Левандовського здобули перемогу над Валенсією в першому турі іспанської Ла Ліги. Цей поєдинок відзначився унікальним досягненням каталонців.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Педрі Рафінья Тер Штеген Френкі де Йонг Рональд Араухо

Барселона

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