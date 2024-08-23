Барселона обрала п'ятірку капітанів на сезон-2024/25

Каталонська Барселона представила п'ятірку гравців, які будуть капітанами команди впродовж сезону-2024/25.

Відповідний допис опубліковано в Instagram клубу.

Основним лідером команди обрано голкіпера Тер Штегена, який на цій посаді замінить Серджі Роберто, що покинув команду після 18 років гри за неї.

Зазначимо, що це призначення не викликало великого здивування, адже воротар раніше був віцекапітаном команди, і був першим у списку претендентів на капітанський пост. Віцекапітанами залишаються Рональд Араухо та Френкі де Йонг, до них приєднуються Рафінья та Педрі.

Нагадаємо, раніше "блаугранас" з дублем Роберта Левандовського здобули перемогу над Валенсією в першому турі іспанської Ла Ліги. Цей поєдинок відзначився унікальним досягненням каталонців.