Барселона звернулась до суду в справі щодо реєстрації Ольмо та Віктора

Справа щодо реєстрації футболістів Барселони Дані Ольмо та Пау Віктора буде перенаправлена до суду.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що керівництво каталонського клубу не згодне з рішенням Ла Ліги та Федерації футболу Іспанії, які напередодні відмовили клубу в реєстрації гравців на другу частину сезону-2024/25.

🚨⚠️ Barcelona confirm they will go to CSD court for Dani Olmo and Pau Victor registration cases.



More to follow next week. pic.twitter.com/pjD9P7Qkpr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025

Нагадаємо, що деякі іспанські клуби погрожували Ла Лізі судом, якщо вона дозволить Барселоні зареєструвати цих футболістів попри фінансові проблеми.

Через цю справу з Барселона ризикує зазнати неймовірних фінансових збитків, які можуть становити понад 250 мільйонів євро.