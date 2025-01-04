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Барселона звернулась до суду в справі щодо реєстрації Ольмо та Віктора

Микола Дендак — 4 січня 2025, 16:45
Барселона звернулась до суду в справі щодо реєстрації Ольмо та Віктора
Жоан Лапорта та Дані Ольмо
Сторінка Дані Ольмо в соцмережі Х

Справа щодо реєстрації футболістів Барселони Дані Ольмо та Пау Віктора буде перенаправлена до суду.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

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Зазначається, що керівництво каталонського клубу не згодне з рішенням Ла Ліги та Федерації футболу Іспанії, які напередодні відмовили клубу в реєстрації гравців на другу частину сезону-2024/25.

Нагадаємо, що деякі іспанські клуби погрожували Ла Лізі судом, якщо вона дозволить Барселоні зареєструвати цих футболістів попри фінансові проблеми.

Через цю справу з Барселона ризикує зазнати неймовірних фінансових збитків, які можуть становити понад 250 мільйонів євро.

Барселона Віктор Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Фабріціо Романо Дані Ольмо

Дані Ольмо

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