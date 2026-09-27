Ольмо: Ми були кращими за Англію протягом матчу

Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо поділився враженнями від матчу Ліги націй проти Англії.

Слова хавбека наводить пресслужба УЄФА.

"Гадаю, ми були кращими протягом матчу. Ми дуже добре розпочали перший тайм – володіли м'ячем, створювали комбінації та мали кілька моментів для взяття воріт. Але на кілька хвилин ми втратили концентрацію, а проти таких збірних так робити не можна. Вони мають високий рівень майстерності й забили два голи.

У перерві ми спробували трохи переналаштуватися, бути агресивнішими як з м'ячем, так і без нього, вигравати двобої, грати більш прямолінійно. Це було того варте, бо ми створили багато моментів. Ми утримували м'яч і змушували їх багато бігати. У підсумку ми заслужили перемогу і дуже раді", – заявив гравець.