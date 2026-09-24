Баварія розглядає трансфер Ольмо – Sky Sports

Баварія вивчає можливість підписання півзахисника Барселони Дані Ольмо під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Sky Sports News.

Мюнхенський клуб готує варіанти посилення атаки на тлі зростання інтересу інших команд до Джамала Мусіали та Майкла Олісе.

Баварія давно стежить за Ольмо: іспанець раніше виступав у Німеччині за РБ Лейпциг, а згодом перейшов до Барселони.

Цього сезону Ольмо зіграв сім матчів у чемпіонаті Іспанії та віддав 3 асисти.

Напередодні Барселона відреагувала на чутки про можливий трансфер таланта Манчестер Юнайтед.