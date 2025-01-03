"Справа Ольмо": як Барселона потрапила в пастку

2025 рік тільки розпочався, а в іспанському, та й світовому футболі загалом вже стався перший гучний інцидент. Барселона не змогла зареєструвати Дані Ольмо і Пау Віктора. Тепер, згідно з регламентом, вони не зможуть грати за каталонський клуб (як мінімум у внутрішніх змаганнях) до кінця сезону. А потім знову стане питання реєстрації. Або ж вони просто підуть з клубу, така опція теж є. Але про все по черзі.

Питання №1: Чому і як виникла ця ситуація?

Починати можна ще із середини 2010-х, коли й почався фінансовий занепад Барселони. Але буду більш конкретним. Влітку 2024 року каталонці підписали Ольмо з Лейпцигу і Віктора з Жирони за сумарно майже 60 мільйонів євро. Однак була проблема – вони вже тоді знали, що не можуть їх зареєструвати.

Все тому, що влітку Барса перевищувала свій ліміт витрат, встановлений фінансовим контрольним органом Ла Ліги, на понад 80 мільйонів євро, а взимку цей показник становить вже понад 150 млн – при ліміті в 426 млн, каталонці витрачають на утримання команди 583 млн. Для порівняння, Реал при ліміті в 754 млн витрачає на склад 515 мільйонів.

Клуб був про це сповіщений, однак все одно пішов на трансфери, попутно відпустивши безплатно Ілкая Гюндогана – гравця тієї ж позиції, що й Ольмо, який був лідером команди минулого сезону.

Однак жодних кроків не було достатньо для реєстрації, тож Ольмо сидів на трибунах кілька турів, поки серйозну травму не отримав Андреас Крістенсен. Правила Ла Ліги дозволяють використати 80% зарплати гравця, що вилетів на тривалий термін, для підписання заміни. Тож таким чином Ольмо і Віктор були зареєстровані до 31 грудня 2024 року.

Проте і тут є важливий нюанс. Щоб ці футболісти мали право грати за Барсу в цьому сезоні після 31.12.2024, клуб мав зареєструвати їх на постійній основі до кінця календарного року, не використовуючи при цьому інші травми. Тобто, Барса була повинна згенерувати достатній дохід до 31 грудня. У неї було понад 4 місяці.

Настали останні дні року і виявилося, що ситуація не тільки не стала краще, вона стала вдвічі гіршою. Барселона ледве підписала контракт з Nike, в якому багато підводних каменів і який не сильно вплинув на доходи цього сезону. А це була головна надія президента клубу Жоана Лапорти, який ще у вересні казав наступне:

"Ми не вийшли на правило 1:1 (еквівалент здорової ситуації у зарплатній відомості) влітку, тому що не хотіли". Сюрреалізм, але потім він називав контракт з Nike найкращим в історії, хоча він таким не є і близько, а також давав інші обіцянки, у своєму стилі:

"Хвилюватися про реєстрацію Ольмо і Пау не потрібно", "Ми повернемося на "Камп Ноу" вже у листопаді або грудні", "Клуб стрімко йде до оздоровлення". Як і кілька років тому, Жоан робив шоу, будувавши його на брехні.

Жоан Лапорта та Дані Ольмо Сторінка Дані Ольмо в соцмережі Х

Зрозумівши, що земля під ногами вже горить, Барса пішла до суду, щоб вимагати рішення про реєстрацію Ольмо і Віктора. Спочатку, суддя Ігнасіо Фернандес де Сенепледа з Комерційного суду Барселони №10 – це він задовольнив реєстрацію Гаві в минулому сезоні, після чого Ла Ліга тоді подала апеляцію і розгляд триває досі – відхилив позов клубу.

Потім Барселона пішла до суду Першої інстанції міста Барселона. Засідання було призначене на 30 грудня і це була, по суті остання надія Лапорти й Ко. Однак і там суд став на бік Ла Ліги, паралельно оприлюднивши вищенаведені цифри про фінанси Барси.

Після цього президент клубу намагався витягнути останній туз – черговий важіль. На цей раз продаж VIP-місць на майбутньому "Камп Ноу" за 100 мільйонів євро. Однак ця угода окутана абсолютною відсутністю прозорості. Те, що вдалося дізнатися з каталонських ЗМІ (Sport і Mundo Deportivo):

Справжня ціна цього активу складає не менше 200 млн, однак Лапорта зараз йде (він не зупинив угоду після провалу реєстрацій) на продаж по вдвічі нижчій ціні заради швидкого доходу і покриття збитків, завданих в наслідок поганого управління;

Для угод, що перевищують 10% від бюджету клубу, а цей випадок підходить під дане правило, за статутом клубу потрібно провести Генеральну Асамблею, де члени Барселони мають проголосувати За або Проти. Щоб обійти це, Лапорта вирішив розбити угоду на два контракти по 50 млн;

Згідно з правилами Ла Ліги, навіть така угода не може сильно вплинути на зарплатну відомість Барселони, адже контракт на 20 років, тож сума його має бути розподілена на цей строк, бо це закладання майбутніх доходів. За підрахунками, зі 100 млн на цей сезон моє піти близько 5 млн, а оскільки пів сезону вже пройшло, то відповідний % від цих 5.

Однак навіть у цій [не дуже вигідній] угоді є нюанси. Після того, як Барселона двічі обманула Ла Лігу з продажем Barça Studios – ліга дозволила зареєструвати новачків 2022 і 2023 року шляхом цієї угоди, а гроші так і не прийшли – фінансовий регулятор тепер вимагав гарантій того, що гроші будуть виплачені. За правилами це 20% від суми одразу та офіційні гарантії того, що інші 80% прийдуть протягом 18 місяців.

Барселона жодного з цих пунктів не виконала, про що Ла Ліга повідомила в офіційному комюніке 31 грудня: "На сьогодні, 31 грудня, Барселона не представила ніяких альтернатив, які, відповідно до правил економічного контролю, дозволили б їй зареєструвати кого-небудь".

Барселона у відповідь на це комюніке направила до RFEF прохання про надання ліцензії на реєстрацію Даніеля Ольмо і Пау Віктора. Однак, федерація не має повноважень на реєстрацію гравців, бо віддала ці права Ла Лізі.

Проблема для Барси ще полягає і в тому, що неможлива реєстрація гравця двічі за сезон в одному клубі. Ольмо і Віктор мали бути зареєстровані до кінця 2024 року, а тепер правила говорять про те, що вони до 1 липня не можуть грати за Барселону.

Пау Віктор ФК Барселона в соцмережі Х

Питання №2: Ольмо може піти безплатно?

Так. За інформацією журналіста Хавʼєра Мігеля з видання AS, такий пункт у контракті Дані справді є. Причому що важливо, включений в угоду він був тоді, коли Барса зареєструвала його тільки через травму Крістенсена.

Тільки от сам гравець, схоже, цього не хоче: "Я можу сказати, що прийнято рішення залишитися в Барселоні, – слова агента іспанця Анді Бара в останні дні року. "Ні, ми не розглядаємо жодних інших варіантів. Ольмо хоче грати за Барсу, бажання абсолютно очевидне".

Проте після цього сталося те, що його все ж таки не зареєстрували. І тепер в Ольмо під загрозою не тільки пів сезону в Барсі, а й збірна Іспанії.

Важливий нюанс: якщо Ольмо все ж таки вирішить скористатися пунктом у своєму контракті та піти вільним агентом в січні, то клуб опиниться у ще гіршій ситуації з погляду економіки. По-перше, Барса буде зобовʼязана продовжувати виплачувати Лейпцигу гроші за трансфер – залишилося ще близько 48 мільйонів.

По-друге, при такому кроці каталонцям доведеться внести усю суму трансферу у свою фінансову звітність вже зараз. Зазвичай сума трансферу розбивається на строк контракту. Тобто, замість умовних 10 млн, на відомість Барселони одразу звалиться 50+ млн. Катастрофа.

Ну і втретє, Ольмо має право на зарплату до 2030 року навіть якщо піде вільним агентом. А це ще близько 50 мільйонів, враховуючи податки. Однак, цей пункт залишається виключно за Дані, він може і відмовитися.

Усі ці наслідки можуть призвести й до того, що клуб просто не зможе підписати й зареєструвати нові контракти гравців, які мають угоди до 2026-2027 років. А це Де Йонг, Араухо, Педрі, Гаві, Ямал, Фаті й так далі.

А ще є Пау Віктор. Його ситуація теж цікава, хоч і не така гучна. В контракті нападника немає пункту про відхід вільним агентом, але угода може бути розірвана, тому що вибір доволі вузький. Гравець, що не зареєстрований, не може піти в оренду, тож якщо Пау залишиться в Барселоні, то без варіантів буде сидіти на трибунах як мінімум до літа.

Питання №3: Чому раніше правила вдавалося обходити, а зараз ні?

У 2022 році Барселона не мала грошей на реєстрацію Жюля Кунде, Роберта Левандовського та інших зіркових новачків. Однак продала половину акцій Barça Studios, і зареєструвала їх. Проте гроші так і не прийшли, досі – угода виявилася фіктивною. У 2023-му ситуація повторилася.

А влітку 2024 інші іспанські клуби вже були дуже уважними до дій Барси. А самі каталонці націлилися на зірочку Атлетіка Ніко Вільямса – баски не розуміли, яким чином вони хочуть переманити їхнього вихованця, не маючи на це ресурсів. І ось тоді почали тиснути з цього приводу на Ла Лігу.

До Атлетіка підключилися Севілья та Атлетіко – з цього моменту правила Ла Ліги застосовувалися до Барселони повною мірою. З Ольмо і Віктором ситуація дійшла до того, що до вищеназваної трійці приєдналися інші клуби, які в разі реєстрації, що неможлива за правилами, готові йти в суд.

Дані Ольмо Сторінка Дані Ольмо у соцмережі Х

Причому, як пише видання Sport, ці клуби розглядають навіть варіант визнати через своїх юристів змагання сфальсифікованими. Ситуація дійшла до максимуму напруги – таких кроків іспанські клуби не робили навіть після того, як вибухнула скандальна "справа Негрейри".

Питання №4: чи були в Ла Лізі раніше такі прецеденти?

Так. І не раз. Наприклад, у січні 2016-го Ейбар не зміг зареєструвати Кіке Гарсію, оскільки документи надійшли із запізненням приблизно на 1 (!) хвилину, і гравець провів пів року на трибунах, продовжуючи тренуватися. Тоді клуб мав гроші, але просто запізнився із документами. У Хетафе була дуже схожа історія з Педро Леоном.

А ще була Малага. Там випадок дуже схожий на той, що зараз проживають у Барселоні. Андалусійці підписали Сіндзі Окадзакі, але Ла Ліга не дала їм "зеленого світла" через перевищення (не дуже велике) ліміту зарплат – сторони були змушені розірвати контракт. Це сталося у 2019 році.

Завершити цю історію (на цю мить), хочу словами когось авторитетного і відомого. Наприклад, легендарний Сантьяго Каньїсарес – ексголкіпер Валенсії та збірної Іспанії, який після завершення карʼєри працює експертом. Ось, що він думає про ситуацію Барси:

"Я вважаю, що це надзвичайно серйозно. Це результат безвідповідальності людей, які звикли нехтувати правилами Ла Ліги, яка тепер стала серйозною і заявила, що не може дозволити собі те, в чому відмовляє іншим. Барса звернулася до суду, що є найдешевшим варіантом, але це не допомогло... і слава Богу, бо це б зруйнувало всю фінансову історію, яку Ла Ліга контролює. Ви можете ставити під сумнів цю модель контролю, але ви не можете дозволити клубу порушувати правила".

В очікуванні розвитку подій…

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Відповідальний редактор – Денис Шаховець