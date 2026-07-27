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Він бреше: Ольмо не прийняв вибачень від асистента тренера збірної Аргентини за сутичку після фіналу ЧС-2026

Микола Літвінов — 27 липня 2026, 15:12
Він бреше: Ольмо не прийняв вибачень від асистента тренера збірної Аргентини за сутичку після фіналу ЧС-2026
Дані Ольмо
Getty Images

Півзахисник збірної Іспанії та каталонської Барселони Дані Ольмо не прийняв вибачень від асистента головного тренера національної команди Аргентини Роберто Аяли за сутичку після фіналу чемпіонату світу-2026, зазначивши, що коли людина перепрошує, вона не виправдовує свої вчинки чиїмись коментарями, які твердженнями гравця, він навіть не висловлював.

Його слова передає Marca.

"Той, хто зізнається, що розкаюється, але виправдовує удар кулаком, стверджуючи, що це була відповідь на якусь фразу, – напевно, не розкаюється.

Він не говорить правду, бо я йому нічого не казав, тож мені не потрібно, щоб він вибачався. Те, що нас справді визначає, – це не помилка, а мужність визнати її".

Нагадаємо, що Аяла заявив, що йому шкода за перепалку після фінального свистка цього матчу та сказав, що готовий попросити особисто вибачення перед Ольмо.

Утім, тренер "Альбіселесте" окремо наголосив, що це була реакція на слова іспанського півзахисника. За словами Аяли, коли він прибіг на середину поля, він насправді мав намір розборонити своїх підопічних та гравців "Фурії Рохи", але через приплив адреналіну сам вступив у бійку.

Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину завдяки забитому м'ячу Феррана Торреса в другому екстратаймі.

Після цього поєдинку ФІФА розпочала дисциплінарне розслідування з приводу дій гравців "Альбіселесте". Водночас хавбек "Фурії Рохи" Гаві, який був активним учасником цього конфлікту, зазначив, що аргентинців не варто карати дискваліфікаціями за цей інцидент.

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