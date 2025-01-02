Іспанські клуби погрожують Ла Лізі судом, якщо вона дозволить Барселоні зареєструвати Ольмо

Ла Ліга отримала погрози від кількох клубів, які готові подати до суду на неї, якщо вона схвалить реєстрацію хавбека Барселони Дані Ольмо та нападника Пау Віктора на другу частину сезону-2024/25.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.

Керівництво каталонців все ще сподівається, що Ла Ліга схвалить реєстрацію Ольмо та Віктора. Це пов'язано з продажем VIP-лож на "Камп Ноу" за 100 мільйонів євро. Клуб вважає, що це задовольняє фінансові вимоги ліги.

Однак термін, відведений для реєстрації гравців, минув. Клуби чемпіонату Іспанії, серед яких Севілья, Атлетік та Атлетіко Мадрид, посилили тиск на президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса з вимогою ретельніше вивчити фінансові операції Барселони.

Вони висловили занепокоєння щодо ймовірного преференційного ставлення до "синьо-гранатових", вимагаючи не робити жодних винятків у застосуванні правил ліги.

Повідомляється, що група клубів Ла Ліги готова до юридичної ескалації, якщо реєстрацію Ольмо та Віктора буде схвалено. Вони погрожують подати клопотання про визнання змагань ліги недійсними.

Клуби стверджують, що подібні випадки в минулому розглядалися з більш суворим правозастосуванням, і прояв поблажливості зараз підірве цілісність ліги.

Нагадаємо, що через цю справу з Дані Ольмо Барселона ризикує зазнати неймовірних фінансових збитків, які можуть становити більше 250 мільйонів євро.