Агент Ольмо назвав клуб, у якому той хоче завершити кар’єру

Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Дані Ольмо хоче завершити кар'єру в хорватському Динамо Загреб. Про це повідомив агент гравця Енді Бара.

Слова агента наводить Goal.com.

"Він хоче завершити свою кар'єру в загребському Динамо і сподівається, що це так і станеться. Дані досі ходить вдома в футболці Динамо з номером 7 і своїм іменем, навіть зараз у Барселоні", – заявив Бара.

Ольмо розпочав свій шлях у професійному футболі саме в Динамо Загреб. Він потрапив у академію клубу в 16-річномі віці в 2014 році, а вже через рік дебютував за першу команду, кольори якої захищав до 2020 року.

Раніше повідомлялося про інтерес до Ольмо з боку Баварії. Контракт хавбека з Барселоною діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 60 мільйонів євро.