Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії відмовили Барселоні у реєстрації Ольмо та Віктора

Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії виступили із заявою, в якій вони прийняли спільне рішення відмовити Барселоні у реєстрації Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезону-2024/25.

Ця заява була опублікована на сайті Ла Ліги.

"Синьо-гранатові" отримали дозвіл на збільшення витрат на зарплати. Але, незважаючи на це, реєстрація гравців була відхилена.

"Після дотримання ФК Барселона вимог щодо фінансового контролю Ла Ліги 3 січня 2025 року та заповнення клубом відповідної документації, Орган затвердження бюджету Ла Ліги вирішив продовжити ліміт витрат на спортивні команди ФК Барселона з вищезазначеної дати. У зв'язку з цим, отримавши запит від ФК Барселона на отримання ліцензій для вищезазначених гравців, після аналізу застосовних норм федерації, Моніторинговий комітет погоджується не надавати попередню візу, а також остаточну ліцензію, запитувану ФК Барселона для гравців Даніеля Ольмо Карвахаля та Пау Віктора Дельгадо, відповідно до тлумачення статей 130.1 та 130.2 Загального регламенту РФС, які не дозволяють гравцеві, чия ліцензія анульована, отримати ліцензію в тій же команді клубу, з якою він вже був пов'язаний, протягом того ж сезону", – йдеться у заяві.

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Таким чином Ольмо та Віктор не зможуть представляти каталонський колектив у другій частині чемпіонату Іспанії сезону-2024/25.

Нагадаємо, що деякі іспанські клуби погрожували Ла Лізі судом, якщо вона дозволить Барселоні зареєструвати цих футболістів, незважаючи на фінансові проблеми.

Сьогодні Барселона зіграє з Барбастро у матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії. Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.