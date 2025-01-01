Барселона може втратити більше 250 мільйонів євро через сагу імені Ольмо

Проблема з реєстрацією Дані Ольмо на другу частину сезону Ла Ліги може коштувати Барселоні великих збитків, які становитимуть більше 250 мільйонів євро.

Про цю катастрофу каталонського клубу повідомляє іспанське видання Sport.

У разі, якщо 26-річний хавбек вирішить стати вільним агентом, він зможе вимагати від Барселони виплатити усю свою зарплату за контрактом, який розрахований до літа 2030 року. А це майже 50 мільйонів.

Крім того, клуб все ще зобов'язаний виплатити РБ Лейпциг 56,8 мільйона за трансфер чинного чемпіона Європи.

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Барселона також втратить будь-який потенційний трансферний прибуток за продаж Ольмо, ринкова вартість якого наразі оцінюється Transfermarkt у 60 мільйонів.

На цьому фінансові удари не закінчуються. Нещодавно "синьо-гранатові" продали VIP-ложі на оновленому, але ще не відкритому "Камп Ноу" за 105 мільйонів в рамках стратегії отримання прибутку під час реконструкції стадіону.

Однак експерти вважають, що клуб міг би отримати вдвічі більше, ще 105 мільйонів, якби угода була належним чином оптимізована.

Разом усі ці дані дають суму потенційних втрат у розмірі 271,8 мільйона – суму, яку Барселона не може дозволити собі втратити, адже клуб і так страждає від фінансових проблем.

Нагадаємо, що суд відхилив апеляцію Барселони щодо реєстрації Дані Ольмо та Пау Віктора на другу частину сезона-2024/25.