Барселона хоче продовжити контракт із талановитим іспанським вінгером
Ферран Торрес
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Барселона має намір продовжити контракт із іспанським вінгером Ферраном Торресом.
Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, каталонський клуб найближчим часом обговорить це з гравцем. Поточний контракт футболіста розрахований до літа 2027 року.
Зазначається, що і сам Торрес хоче залишитися в Барселоні і не розглядає пропозиції від інших клубів.
Ферран Торрес перейшов до Барселони 2022 року з Манчестер Сіті за 55 мільйонів євро. У поточному сезоні гравець зіграв за каталонців 31 матч, відзначившись 11 голами та 3-ма асистами.
Раніше Барселона продовжила контракт із 33-річним захисником Іньїго Мартінесом. Також клуб уклав нові угоди з низкою молодих виконавців, серед яких іспанські футболісти Пау Кубарсі, Гаві та Педрі.