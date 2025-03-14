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Барселона хоче продовжити контракт із талановитим іспанським вінгером

Олексій Мурзак — 14 березня 2025, 17:54
Барселона хоче продовжити контракт із талановитим іспанським вінгером
Ферран Торрес
Getty Images

Барселона має намір продовжити контракт із іспанським вінгером Ферраном Торресом.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, каталонський клуб найближчим часом обговорить це з гравцем. Поточний контракт футболіста розрахований до літа 2027 року.

Зазначається, що і сам Торрес хоче залишитися в Барселоні і не розглядає пропозиції від інших клубів.

Ферран Торрес перейшов до Барселони 2022 року з Манчестер Сіті за 55 мільйонів євро. У поточному сезоні гравець зіграв за каталонців 31 матч, відзначившись 11 голами та 3-ма асистами.

Раніше Барселона продовжила контракт із 33-річним захисником Іньїго Мартінесом. Також клуб уклав нові угоди з низкою молодих виконавців, серед яких іспанські футболісти Пау Кубарсі, Гаві та Педрі.

Барселона Ферран Торрес

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