Барселона продовжила контракт із зірковим хавбеком

Півзахисник збірної Іспанії Гаві продовжив контракт з Барселоною.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Нова угода з 20-річним хавбеком буде діяти до літа 2030 року, в договорі прописана клаусула в розмірі 1 мільярду євро. Попередній контракт діяв до літа 2026 року.

Гаві є вихованцем Барселони, за першу команду каталонців виступає з 2021 року. В поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 3 асисти у 20 матчах за Барселону в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 80 мільйонів євро.

На рахунку Гаві 5 голів у 27 матчах за збірну Іспанії. Переможний для "Фурії рохи" чемпіонат Європи 2024 року він пропустив через травму.

Вчора Барселона продовжила контракт з іншим зірковим іспанським півзахисником – Педрі.