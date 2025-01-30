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Барселона продовжила контракт із чемпіоном Європи-2024

Олексій Мурзак — 30 січня 2025, 16:51
Барселона продовжила контракт із чемпіоном Європи-2024
Педрі
IMAGO

Барселона продовжила контракт із півзахисником команди Педрі.

Про це інформує пресслужба каталонського клубу.

Нова угода 22-річного іспанця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2030 року.

Педрі перейшов до Барселони влітку 2019 з Лас-Пальмаса за 23 млн євро.

За цей час він двічі вигравав Суперкубок Іспанії, а також по одному разу ставав переможцем Ла Ліги та Кубка Іспанії.

Зазначимо, що у 2024 він разом зі збірною Іспанії став переможцем Євро.

У поточному сезоні Педрі зіграв 32 матчі у складі клубу в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 4 асисти.

Раніше стало відомо, що Барселона все ще не зробила жодної пропозиції Манчестер Юнайтед щодо оренди вінгера Маркуса Рашфорда.

Барселона Педрі

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