Барселона продовжила контракт із чемпіоном Європи-2024
Педрі
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Барселона продовжила контракт із півзахисником команди Педрі.
Про це інформує пресслужба каталонського клубу.
Нова угода 22-річного іспанця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2030 року.
Педрі перейшов до Барселони влітку 2019 з Лас-Пальмаса за 23 млн євро.
За цей час він двічі вигравав Суперкубок Іспанії, а також по одному разу ставав переможцем Ла Ліги та Кубка Іспанії.
Зазначимо, що у 2024 він разом зі збірною Іспанії став переможцем Євро.
У поточному сезоні Педрі зіграв 32 матчі у складі клубу в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 4 асисти.
Раніше стало відомо, що Барселона все ще не зробила жодної пропозиції Манчестер Юнайтед щодо оренди вінгера Маркуса Рашфорда.