Нападник ПСЖ назвав потенційного переможця Золотого м'яча-2026: Якщо виграє іспанець – тим краще

Новачок ПСЖ Ферран Торрес не став називати якогось конкретного футболіста, який найбільше, на його думку, заслуговує на Золотий м'яч у 2026 році.

Його цитує AS.

Водночас колишній форвард розповів, що було б непогано, якби володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди став хтось із іспанських гравців, які перемогли на ЧС-2026.

"Нехай виграє той, хто це заслужив. Якщо виграє іспанець – тим краще", – заявив Торрес.

8 вересня визначилися усі номінанти на ЗМ-2026. У список потрапили шість іспанців: Ферран Торрес, Ламін Ямал, який вважається одним із фаворитів, Родрі, Пау Кубарсі, Фабіан Руїс і Марк Кукурелья.

Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня у Лондоні.

Окрім Ямала, на Золотий м'яч найбільше претендують Гаррі Кейн та Кіліан Мбаппе. Також чимало людей нагороду віддають капітану Інтер Маямі Ліонелю Мессі або новачку Барселони Родрі.

Торік тріумфував у голосуванні нападник ПСЖ Усман Дембеле, а от Ламін став другим.

Раніше технічний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль розкритикував самовпевнену заяву Ямала, який запевняв, що заслуговує завоювати нагороду у 2026 році.