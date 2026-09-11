Форварда ПСЖ визнали гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Іменитий нападник французького ПСЖ і збірної Іспанії Ферран Торрес був визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У голосуванні фанатів Торрес випередив боснійського форварда німецького Штутгарта Ермедіна Деміровича, захисника іспанського Бетіса Марка Бартру та свого експартнера по Барселоні, бразильського вінгера Рафінью.

Нагадаємо, ПСЖ у першому турі Ліги чемпіонів вдома розгромив словацький Слован (Братислава) з рахунком 6:1. Торрес у цьому поєдинку оформив хеттрик і був визнаний найкращим гравцем матчу.

Для іспанця це був перший матч у Лізі чемпіонів за ПСЖ. Він перейшов у паризький клуб із Барселони влітку поточного року за 48,5 мільйона євро.