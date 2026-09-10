Ферран Торрес: ПСЖ? З такими партнерами легко грати

Нападник французького ПСЖ і збірної Іспанії Ферран Торес поділився враженнями від матчу першого туру Ліги чемпіонів проти Слована.

Слова форварда наводить пресслужба УЄФА.

"Перед матчем ніколи не очікуєш на хеттрик. Потрібно було грати з повною віддачею, активно пресингувати та одразу вступати в боротьбу після втрати м'яча. У нас це добре виходило. Зробили багато відборів на їхній половині поля і загалом провели чудовий матч.

Я щасливий, почуваюся дуже добре. З такими партнерами легко грати, тому просто намагаюся отримувати максимум задоволення, радіти на полі та за його межами", – заявив іспанець.