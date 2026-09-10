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Ферран Торрес: ПСЖ? З такими партнерами легко грати

Олег Дідух — 10 вересня 2026, 16:33
Ферран Торрес: ПСЖ? З такими партнерами легко грати
Ферран Торрес
UEFA

Нападник французького ПСЖ і збірної Іспанії Ферран Торес поділився враженнями від матчу першого туру Ліги чемпіонів проти Слована.

Слова форварда наводить пресслужба УЄФА.

"Перед матчем ніколи не очікуєш на хеттрик. Потрібно було грати з повною віддачею, активно пресингувати та одразу вступати в боротьбу після втрати м'яча. У нас це добре виходило. Зробили багато відборів на їхній половині поля і загалом провели чудовий матч.

Я щасливий, почуваюся дуже добре. З такими партнерами легко грати, тому просто намагаюся отримувати максимум задоволення, радіти на полі та за його межами", – заявив іспанець.

Нагадаємо, ПСЖ розгромив Слован 6:1, а Торрес оформив хеттрик і був визнаний найкращим гравцем матчу.

ПСЖ Слован Ферран Торрес

ПСЖ

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