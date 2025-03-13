Барселона продовжила контакт із ветераном команди

Барселона продовжила контракт із 33-річним захисником Іньїго Мартінесом.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

Нова угода гравця розрахована до 2026 року.

Мартінес приєднався до Барселони у 2023 році, перейшовши з Атлетика.

У поточному сезоні захисник зіграв за "блаугранас" 33 матчі та забив 3 м’ячі.

Раніше Барселона продовжила контакти із низкою молодих виконавців, серед яких іспанські футболісти Пау Кубарсі, Гаві та Педрі.