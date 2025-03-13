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Барселона продовжила контакт із ветераном команди

Олексій Мурзак — 13 березня 2025, 21:05
Барселона продовжила контакт із ветераном команди
Іньїго Мартінес
Getty Images

Барселона продовжила контракт із 33-річним захисником Іньїго Мартінесом.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

Нова угода гравця розрахована до 2026 року.

Мартінес приєднався до Барселони у 2023 році, перейшовши з Атлетика.

У поточному сезоні захисник зіграв за "блаугранас" 33 матчі та забив 3 м’ячі.

Раніше Барселона продовжила контакти із низкою молодих виконавців, серед яких іспанські футболісти Пау Кубарсі, Гаві та Педрі.

Барселона Іньїго Мартінес

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