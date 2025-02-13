Барселона продовжила контракт із талановитим 18-річним захисником

18-річний іспанський захисник Пау Кубарсі підписав новий контракт з Барселоною.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

Нова угода гравця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2029 року. Термін дії попереднього контракту спливав влітку 2027 року.

У поточному сезоні Кубарсі провів 36 матчів у складі Барселони в усіх турнірах, відзначившись трьома результативними передачами. Transfermarkt оцінює його вартість у 70 млн євро.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної Іспанії Гаві продовжив контракт з Барселоною. 30 січня клуб також продовжив контракт з іншим зірковим іспанським півзахисником – Педрі.