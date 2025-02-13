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Барселона продовжила контракт із талановитим 18-річним захисником

Олексій Мурзак — 13 лютого 2025, 16:26
Барселона продовжила контракт із талановитим 18-річним захисником
fcbarcelona.com

18-річний іспанський захисник Пау Кубарсі підписав новий контракт з Барселоною.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

Нова угода гравця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2029 року. Термін дії попереднього контракту спливав влітку 2027 року.

У поточному сезоні Кубарсі провів 36 матчів у складі Барселони в усіх турнірах, відзначившись трьома результативними передачами. Transfermarkt оцінює його вартість у 70 млн євро.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної Іспанії Гаві продовжив контракт з Барселоною. 30 січня клуб також продовжив контракт з іншим зірковим іспанським півзахисником – Педрі.

Барселона Пау Кубарсі

Пау Кубарсі

Барселона підпише новий довгостроковий контракт зі своїм 18-річним талановитим захисником
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