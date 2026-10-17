Зірка ПСЖ став обличчям бренду чоловічої білизни: футболіст знявся в незвичній рекламі

Іспанський футболіст Ферран Торрес спробував себе в новій ролі поза футбольним полем. Нападник ПСЖ офіційно став амбасадором бренду чоловічої білизни IUMAN Intimissimi та взяв участь у рекламній кампанії, присвяченій комфорту й сучасному чоловічому стилю.

Для фотосесії організатори обрали атмосферу футбольної роздягальні. Торрес позував у боксерах бренду та базових бавовняних футболках, демонструючи новинки колекції.

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Водночас рекламний ролик не обійшовся без спортивного настрою: футболіст працював із м'ячем і виконував вправи зі скакалкою, поєднавши звичні тренувальні елементи з презентацією продукції.

У межах кампанії іспанець представив дві ключові моделі бренду. Перша – боксери з бавовни Pima з фірмовим логотипом на поясі, друга – Mercerized Premium, виготовлена з мерсеризованої бавовни. Обидві моделі стали частиною рекламної історії, побудованої навколо комфорту та лаконічного дизайну.

Anuncio de Ferran Torres como nuevo embajador de ‘IUMAN INTIMISSIMI’ https://t.co/TRvVZzQBiy — Darwin (@sharkcoca) October 16, 2026

Нагадаємо, цього літа Торрес підписав 5-річний контракт з ПСЖ. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 50 мільйонів євро.

Нещодавно Торрес став чемпіоном світу-2026 у складі збірної Іспанії. Футболіст каталонців забив у фіналі у ворота Аргентини, принісши своїй команді мінімальну перемогу 1:0.