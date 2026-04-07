Флік: У матчах проти Атлетико буде багато емоцій

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік розповів, чого очікує від протистояння з Атлетико Мадрид у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Слова німецького фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ми зіграємо проти сильної команди. В обидвох матчах буде багато емоцій, і ми спробуємо досягти позитивного результату. Ми маємо дотримуватися власного стилю. Важливо бути зосередженими на грі з перших хвилин. Ось на що ми повинні звертати увагу.

Звісно, це протистояння суттєво відрізняється від попередніх матчів із Атлетико в цьому сезоні, тому що це Ліга чемпіонів. Це інший турнір, де на найвищому рівні змагаються найкращі команди", – заявив тренер.