Флік: У матчах проти Атлетико буде багато емоцій

Олег Дідух — 7 квітня 2026, 17:54
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік розповів, чого очікує від протистояння з Атлетико Мадрид у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Слова німецького фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ми зіграємо проти сильної команди. В обидвох матчах буде багато емоцій, і ми спробуємо досягти позитивного результату. Ми маємо дотримуватися власного стилю. Важливо бути зосередженими на грі з перших хвилин. Ось на що ми повинні звертати увагу.

Звісно, це протистояння суттєво відрізняється від попередніх матчів із Атлетико в цьому сезоні, тому що це Ліга чемпіонів. Це інший турнір, де на найвищому рівні змагаються найкращі команди", – заявив тренер.

Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною і Атлетико відбудуться 8 і 14 квітня відповідно. 4 квітня каталонці обіграли команду Дієго Сімеоне 2:1 в рамках чемпіонату Іспанії.

