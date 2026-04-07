Льоренте: Барселона? Неважливо, хто є нашим суперником

Півзахисник Атлетико Мадрид Маркос Льоренте поділився очікуваннями від протистояння з Барселоною в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Слова хавбека наводить пресслужба УЄФА.

"Неважливо, хто є нашим суперником. Ми знаємо, що Барселона є неймовірним клубом, але, якщо ви не будете докладати максимум зусиль у матчі проти них, вони вас просто знищать. У нинішньому сезоні ми зустрічалися з ними в Кубку Іспанії, і це було дуже важко.

Я думаю, що ми проводимо чудовий сезон у Лізі чемпіонів. Наша команда показує стабільну гру, тож ми прагнемо вийти у наступний раунд змагань. Перемога в Лізі чемпіонів для мене є важливою метою", – заявив іспанець.