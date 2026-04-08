Оберігав мене, бо я був ще зовсім хлопчиною, – Сімеоне пригадав щемливу історію з Луческу

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне пригадав історію з дитинства за участі Мірчі Луческу, серце якого перестало битися 7 квітня 2026 року.

Його слова наводить Sky Sport Italia.

Колишній наставник Шахтаря та Динамо спершу був тренером Сімеоне у Пізі, а згодом і в Інтері.

"У мене залишаться найкращі спогади. Висловлюю співчуття родині. Пам'ятаю його ще у Пізі, коли я тільки починав робити свої перші кроки – він запрошував мене їсти до себе додому, оберігав мене, бо я був ще зовсім хлопчиною. У мене чудові спогади про нього як про людину та як про тренера. Його цифри говорять самі за себе. Потім він був моїм тренером в Інтері – це був не найкращий період, але він завжди залишався дуже щирим, скромним і людиною з великим серцем", – сказав Сімеоне.

Сімеоне грав за Пізу протягом 1990-1992 років, а у футболці Інтера виступав із 1997-го по 1999-й.

Нагадаємо, що 3 квітня Мірча Луческу переніс інфаркт, коли готувався до виписки з лікарні. Несподівано його стан погіршився, і 5 квітня тренера ввели в стан штучної коми.

За останніми даними медиків, у Луческу діагностували серйозні серцево-судинні захворювання. Його стан оцінювали як критичний. Усі намагання врятувати життя видатного тренера виявилися марними.

У Румунії футбольні матчі розпочнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Луческу. Спортивний світ масштабно відреагував на смерть 80-річного румунського фахівця.