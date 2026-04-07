Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Канселу: Флік – дуже хороша людина

Олег Дідух — 7 квітня 2026, 16:36
Португальський захисник іспанської Барселони Жоау Канселу відзначив людські якості головного тренера команди Ганса-Дітера Фліка.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Він дуже хороша людина, дуже близька до гравців. Він приніс цю динаміку агресивності, і це робить його іншим тренером порівняно з іншими", – заявив португалець.

Нагадаємо, Канселу проводить другу половину поточного сезону в Барселоні на правах оренди, права на гравця належать Аль-Хілялю із Саудівської Аравії. Раніше повідомлялося про те, що каталонці хочуть викупити захисника, ініціатором повноцінного трансферу є саме Флік.

На рахунку Канселу 1 гол і 4 асисти в 13 матчах за Барселону в усіх турнірах у поточному сезоні.

Барселона Жоау Канселу Ханс-Дітер Флік

Жоау Канселу

Барселона хоче оформити повноцінний трансфер захисника збірної Португалії
Барселона розпочала перемовини з Аль-Хілалем відносно викупу Канселу
Захисник збірної Португалії повернувся в Барселону
Спортивний директор Барселони підтвердив трансфер ексгравця Манчестер Сіті
Флік підтвердив переговори Барселони щодо ексгравця Манчестер Сіті

Останні новини