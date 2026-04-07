Канселу: Флік – дуже хороша людина

Португальський захисник іспанської Барселони Жоау Канселу відзначив людські якості головного тренера команди Ганса-Дітера Фліка.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Він дуже хороша людина, дуже близька до гравців. Він приніс цю динаміку агресивності, і це робить його іншим тренером порівняно з іншими", – заявив португалець.

Нагадаємо, Канселу проводить другу половину поточного сезону в Барселоні на правах оренди, права на гравця належать Аль-Хілялю із Саудівської Аравії. Раніше повідомлялося про те, що каталонці хочуть викупити захисника, ініціатором повноцінного трансферу є саме Флік.

На рахунку Канселу 1 гол і 4 асисти в 13 матчах за Барселону в усіх турнірах у поточному сезоні.