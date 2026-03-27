Сімеоне ще як мінімум на наступний сезон залишиться головним тренером Атлетико

Аргентинський наставник Дієго Сімеоне ще як мінімум до кінця сезону 2026/27 тренуватиме мадридський Атлетико.

Про це повідомляє AS.

За даними джерела, сторони домовились про продовження співпраці на наступний сезон.

Інтерес до фахівця виявляли Інтер і Федерація футболу Італії, яка розглядала його на посаду головного тренера збірної країни.

Також зазначається, що сторони обговорять можливе продовження чинного контракту.

Сімеоне очолив Атлетико у 2011 році. За цей час під його керівництвом команда завоювала 8 титулів – по 2 перемоги у Ла Лізі, Лізі Європи і Суперкубку УЄФА, а також по одному разу здобула Кубок Іспанії та Суперкубок.

Раніше повідомлялося, що Атлетико Мадрид планує продовжити контракт з нападником збірної Аргентини Хуліаном Альваресом.